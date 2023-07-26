اتصالات المغرب.. حوالي 75 مليون زبون إلى نهاية يونيو 

هبة بريس

بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب حوالي 75 مليون زبون إلى غاية نهاية يونيو 2023، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها الفصلية، أن قاعدة زبناء الهاتف المحمول في المغرب بلغت 19.6 مليون زبون، مع ارتفاع قاعدة زبناء الدفع المؤجل بـ 2.6 في المائة.

وأضاف البلاغ أن عدد زبناء الهاتف الثابت بلغ حوالي 1.9 مليون خط في متم يونيو 2023، مسجلا أن قاعدة زبناء الصبيب العالي بلغت 1.6 مليون مشترك، مع ارتفاع كبير في عدد زبناء الألياف البصرية (+ 43 في المائة).

وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء الهاتف النقال 50.966.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (11.148.000)، والكوت ديفوار (9.511.000)، ومالي (8.730.000)، وتشاد (5.939.000)، وبنين (5.475.000)، والنيجر (2.968.000)، وموريتانيا (2.962.000)، والغابون (1.450.000)، والطوغو (2.855.000)، وجمهورية إفريقيا الوسطى (198.000).

وبخصوص عدد زبناء الخطوط الثابتة، فقد بلغ 372.000 مشترك، موزعين على مالي (204.000) وبوركينا فاسو (75.000) وموريتانيا (44.000) والغابون (50.000)، في حين بلغ زبناء الصبيب العالي 177 ألف زبون.

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