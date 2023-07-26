مدرب السد يحسم موقف سايس من المشاركة أمام الوداد في كأس الملك سلمان

2023-07-26 / 13:39
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هبة بريس : رياضة

كشف برونو ميغيل، مدرب السد القطري موقف الدولي المغربي رومان سايس من المشاركة أمام الوداد الرياضي، غدا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وقال مدرب السد في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة إن سايس لن يكون متاحا لمباراة الغد بسبب عدم الجاهزية.

ومعلوم أن رومان سايس انضم لنادي السد القطري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية قادما إليه من بشكتاش التركي.

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