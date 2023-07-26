مراكش : توقيع الرخص الاقتصادية ب ” سرعة ” بمقاطعة ” جليز” يثير الجدل

2023-07-26 / 12:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد مقاطعة ” جليز ” بالمدينة الحمراء ” موخرا ، توقيع رخص إقتصادية، بشكل ” سريع ” على غير العادة لمقاطعات اخرى من نفس المدينة، مما يطرح علامات الاستفهام خصوصا لمتتبعي الشأن المحلي بمدينة البهجة .

من ضمن هذه الرخص الاقتصادية ما تم التأشير عليه في بداية أبريل من السنة الجارية، لصالح “مقهى سناك “، بالطابق الارضي (RDC) بجليز ، خصوصاً و ان طلب الشركة سجل بتاريخ الاربعاء 29 مارس ، ليتم عقد لجنة مشتركة في 48 ساعة فقط ، قبل أن يتم توقيع الرخصة.

مما زاد من شكوك وجود خطب ما في القضية، هو أن رئيس مجلس مقاطعة جيليز قام بتغيير تفويضات نوابه يومه 31 مارس، و جاء في قرار التفويض و بالضبط في الفصل الرابع ان العمل به يبدأ من تاريخ توقيعه أي يوم 31 مارس ، كما نص القرار في فصله الخامس ان هذا القرار يلغي التفويض السابق رقم 272 و الذي بموجبه تم تفويض توقيع الرخص الاقتصادية .

و بعد أيام قليلة تم توقيع رخصة اقتصادية أخرى لمقهى “شيشة” ، رفض العديد من المسؤولين السابقين منحه رخصة إقتصادية بسبب توالي الشكايات على السلطات المحلية و الأمنية و كذلك المؤسسات المنتخبة، بسبب تحايل المقهى على القانون ، حيث ان يتم الاشتغال بالطابق تحت الارضي بدل الطابق الارضي المرخص له و هو ما يعتبر تحايلاً على مذكرة وزير الداخلية المانعة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من هذا القبيل في الطوابق تحت الأرضية ، و هي المذكرة التي تم إصدارها مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة .

فهل تقدم مقاطعة ” جليز” أي توضيح للرأي العام المراكشي، بخصوص تلك الرخص وكيفية منحها لطالبيها بهذه السرعة الغير معهودة، وهل اللجنة المختلطة التي توقع على تلك الرخص، كانت على علم او عاينت فعلا تلك الأمكنة قبل عملية التأشير؟؟ .

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