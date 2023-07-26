ضابط جزائري يطلب من تبون الاستعانة بطائرات كنادير المغربية لإطفاء الحرائق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مازالت الحرائق بالجزائر تحصد الغابات و الممتلكات و الأرواح البشرية على حد سواءا، حيث تزايدت حدتها في ظل ضعف و محدودية إمكانيات الجيش و الحماية المدنية الجزائرية.

و في هذا الصدد، خرج الضابط العسكري السابق أنوار مالك في مقطع فيديو طالب من خلاله تبون بالاستعانة بالمغرب و بطائرات كنادير التي يتوفر عليها الجيش المغربي وطلب مساعدته في إطفاء حرائق الجزائر.

و قال الناشط الجزائري في ذات المقطع: “يا تبون علاش تضحك على الجزائريين، ماذا استفدنا كشعب من قطع العلاقات مع الجار المغربي، لو حافظت على العلاقة الطيبة مع الجيران كون راهم دبا يساعدونا نطفيو الحرائق بالطائرات لي عندهم”.

و أضاف ذات المتحدث: “المغرب ما عندو غاز ما عندو بترول و قدر يوفر للشعب طائرات كنادير عديدة تطفي الحرائق، و حنا عندنا تبون كل مرة يقول حنا قوة ضاربة و جيشنا يحترق و يموت و ما قادرنيش نطفيو النار”.

و زاد انوار مالك قائلا: “قوة ضاربة و نطفيو النار بالبالة و الرملة و التيوات، عن أي قوة ضاربة يتحدث تبون، فينهم الدول لي تصرف عليهم الملايير باش تكسب ودهم، علاش ما يعاونوناش دبا و ينقدو شعبنا و أبناء جيشنا لي راهم يموتو دبا في النار”.

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