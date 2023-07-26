ضابط جزائري يطلب من تبون الاستعانة بطائرات كنادير المغربية لإطفاء الحرائق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مازالت الحرائق بالجزائر تحصد الغابات و الممتلكات و الأرواح البشرية على حد سواءا، حيث تزايدت حدتها في ظل ضعف و محدودية إمكانيات الجيش و الحماية المدنية الجزائرية.
و في هذا الصدد، خرج الضابط العسكري السابق أنوار مالك في مقطع فيديو طالب من خلاله تبون بالاستعانة بالمغرب و بطائرات كنادير التي يتوفر عليها الجيش المغربي وطلب مساعدته في إطفاء حرائق الجزائر.
و قال الناشط الجزائري في ذات المقطع: “يا تبون علاش تضحك على الجزائريين، ماذا استفدنا كشعب من قطع العلاقات مع الجار المغربي، لو حافظت على العلاقة الطيبة مع الجيران كون راهم دبا يساعدونا نطفيو الحرائق بالطائرات لي عندهم”.
و أضاف ذات المتحدث: “المغرب ما عندو غاز ما عندو بترول و قدر يوفر للشعب طائرات كنادير عديدة تطفي الحرائق، و حنا عندنا تبون كل مرة يقول حنا قوة ضاربة و جيشنا يحترق و يموت و ما قادرنيش نطفيو النار”.
و زاد انوار مالك قائلا: “قوة ضاربة و نطفيو النار بالبالة و الرملة و التيوات، عن أي قوة ضاربة يتحدث تبون، فينهم الدول لي تصرف عليهم الملايير باش تكسب ودهم، علاش ما يعاونوناش دبا و ينقدو شعبنا و أبناء جيشنا لي راهم يموتو دبا في النار”.
12 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله المعين اعانكم الله علا هدا الحريق وعلا اطفائه
والله لصوف يسأل كل راع عن رعيته امام خالقه ياربي لا تحاسبنا علا مالاعلم لنا به واغفرلنا ورحمنا انك انت ارحم الراحمين
يارب العالمين سترك لنا ولي جميع الموسلمين ونجنا من نيرانك وحرارة شمسك وارزقنا حسن الخاتمة
المشكل السياسي يبقى جانبا ولكن الجانب الإنساني فهو واجب نحن شعب مغربي متضامن ومتسامح ودائما سباقين للخير والتعاون في السراء والضراء .
نحن شعب مغربي لا نسمح لضميرنا ان نشاهد اشقائنا الجزائرين يموتون في هذا الحريق المهول التي لهبت النيران الغابات مما تسبب في خسائر فادحة مادية وبشرية.، لهذا يجب على السلطات الجزائرية أن تستعين بالمغرب وتنسى المشاكل.
لطفك بهم يآرب ونطلب السلامة للجميع ونتمنى ان يوافق الرئيس الجزائري بالاسعانة بالمغرب لانقاذ أرواح اشقائنا الجزائرين في هذآ المصاب الجلل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاداعي أن تجعل المشاكل تمنعك من الإستعانة بالمعرب أرواح الجزائريين في عنقك يا سيد الرئيس الجزائري…
انقذ ما بقي انقاذه حتى لا يفوت الأوان وتصبح على مافعلت نادم يا تبون.
على هذا الحال دم المواطن الجزائري رخيص الثمن عندك ، لا داعي للتكبر فالشعب الجزائري الشقيق في محنة كلنا عرب مسلمون يجب اعطاء يد المساعدة وانقاذهم ..
ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء. وهذا خير الكلام ما قل ودل.
هذه الحرائق ورائها فاعل والله اعلم لهذا يجب على الرئيس أن يتقبل الإستعانة بالمعرب من أجل اخماد الحريق وانقاذ ما بقي انقاذه.
شكرا انوار مالك.يارب احفظه من القوة الضاربة على هذا التعليق