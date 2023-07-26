بـ2.3%.. ارتفاع النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب

2023-07-26 / 11:34
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هبة بريس

بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب 2.93 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2023، مرتفعة بنسبة 2.3 في المائة بأسعار الصرف الثابتة.

وأوضحت مجموعة اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنه في نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، بلغ الناتج التشغيلي المعدل والمعزز للمجموعة ما قدره 6.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.4 في المائة (زائد 3.4 في المائة بأسعار الصرف الثابتة)، مبرزة أن هامش الاستغلال بلغ 32.9 في المائة، بزيادة قدرها 0.4 نقطة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك” (EBITDA) لمجموعة اتصالات المغرب، ارتفع بنسبة 4.5 في المائة (زائد 2.3 في المائة بأسعار الصرف الثابتة) ليبلغ 9.58 مليار درهم، بفضل نمو إيرادات، والتأثير الإيجابي للانخفاض في أسعار إنتهاء خدمة الهاتف المحمول في بعض الفروع، والتحكم في التكاليف التشغيلية.

وفي ما يتعلق بهامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك و الإستهلاك، فقد استقر عند مستوى مرتفع بـ52.1 في المائة.

فضلا عن ذلك، بلغت استثمارات مجموعة اتصالات المغرب 2.94 مليار درهم بدون احتساب الترددات والتراخيص، لتمثل 16 في المائة من إيرادات المجموعة، تماشيا مع التوقعات السنوية.

من جهتها، بلغ حجم التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) 5.03 مليار درهم، بانخفاض قدره 5.4 بالمائة قياسا بالفترة نفسها من سنة 2022 ( ناقص 7.5 بالمائة بسعر الصرف الثابت).

أما بالنسبة لصافي الدين الموحد للمجموعة، فقد استقر عند 15.73 مليار درهم . ويمثل 0.8 ضعف أرباح ناتج (EBITDA) السنوية.

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تعليق واحد

  1. بالنسبة لصافي الدين الموحد للمجموعة، فقد استقر عند 15.73 مليار درهم . ويمثل 0.8 ضعف أرباح ناتج (EBITDA) السنوية

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