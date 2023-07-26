توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية برشلونة ونادي سطاد المغربي

هبة بريس

تم، أمس الثلاثاء 25 يوليوز بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين نادي سطاد المغربي لكرة القدم وأكاديمية نادي برشلونة الإسباني للعبة بالرباط، تروم تطوير مهارات اللاعبين الشباب.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها جمال السنوسي، رئيس نادي سطاد المغربي، ومحمد أمين المكي، رئيس جمعية النخبة لكرة القدم الممثلة لأكاديمية نادي برشلونة بالرباط، إلى منح الفرصة للاعبين الشباب لدخول عالم الاحتراف.

وستتكفل الأكاديمية، حسب أهداف الشراكة، بتداريب فئة أقل من 15 سنة لنادي سطاد المغربي، وستتشكل هذه الفئة من مزيج بين اللاعبين الشباب للأكاديمية بالرباط واللاعبين السابقين للنادي المغربي.

ويستفيد اللاعبون من فئة أقل من 15 سنة من تكوين للنخبة تحت إشراف مدربين مؤهلين من الأكاديمية، بهدف تطوير المهارات التقنية والتكتيكية والذهنية للاعبين.في المقابل، يلتزم نادي سطاد المغربي وفقا لاتفاقية الشراكة بتوفير المعطيات الضرورية التي تخص اللاعبين السابقين لفئة أقل من 15 سنة، بما في ذلك تاريخهم الرياضي والطبي والإداري، على أن يشاركوا في منافسات العصبة الوطنية تحت ألوان النادي الرباطي.

كما يلتزم النادي بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية لضمان تنقل فريق فئة أقل من 15 سنة خلال مباريات العصبة، ويشمل ذلك أيضا ضمان التنقل خلال المباريات التي يخوضها النادي خارج ميدانه، فضلا عن وضع ملعبه الكبير (11) رهن الإشارة لاستقبال المباريات الرسمية والودية لهذه الفئة.

من جانبها، ستتكفل الأكاديمية بتداريب فئة الإناث لنادي سطاد المغربي، وتتكون هذه الفئة من مزيج يضم لاعبات الأكاديمية الإسبانية بالرباط واللاعبات السابقات للنادي لتشكيل منتخب مشترك بين الطرفين، تخضعن لتكوين تشرف عليه نخبة من مدربي الأكاديمية.

كما تعمل الأكاديمية على تنظيم دورات لاكتشاف المواهب داخل نادي سطاد المغربي، مع وضع خطة لتطوير المهارات لفائدة مواهب المستقبل.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها وتستمر لمدة ثلاث سنوات، باستثناء قرار تمديدها بالتراضي من الطرفين.

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