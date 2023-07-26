كندا.. السجن لرجل اعتدى على مصلين داخل مسجد

هبة بريس - وكالات

حكم في كندا بالسجن ثماني سنوات على رجل أدين بالإرهاب، إثر اعتدائه على المصلين في أحد المساجد بفأس ورذاذ مسيل للدموع العام الماضي.

وهاجم محمد معز عمر مركز دار التوحيد الإسلامي في ميسيسوجا، أونتاريو خلال صلاة الصباح في 19 مارس 2022.

وفي الأسبوع الماضي أقر بأنه مذنب في ثلاث تهم “تشكل نشاطا إرهابيا”. وفي مرافعته، اعترف بأنه الفعل الذي قام به، مدفوع بكراهية المسلمين.

اعترف عمر أيضا بحمل مادة ضارة هي “رذاذ الدب”، الذي ينبعث منها مادة كيميائية رادعة تشبه رذاذ الفلفل. كما اعترف بالاعتداء بسلاح وإيذاء الممتلكات بدافع التحيز أو الكراهية على أساس الدين.

وحكم قاض في محكمة العدل العليا في أونتاريو، عليه بالسجن ثماني سنوات، وهي المدة التي أوصى بها المدعون. كما يجب أن يقضي نصف المدة في السجن قبل أن يتقدم بطلب إفراج مشروط.

وقد انتقد إمام المسجد الحكم ووصفه بأنه متساهل للغاية. وذكرت النيابة العامة الكندية أنه بعد عمر أعرب عن خيبة أمله بعد إلقاء القبض عليه، لأنه لم يتمكن من “إلحاق أي ضرر حقيقي بالضحايا”.

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