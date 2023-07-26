بوتين: ننوي تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية‎

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية لتحفيز التجارة والاستثمار ومحاربة الفقر.

وقال بوتين في رسالة للمشاركين في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي المنعقد في سان بطرسبورغ: “من المهم أن تعاوننا قد وصل مع أفريقيا في السنوات الأخيرة إلى مستوى جديد، ونعتزم زيادة تطويره”.

وشدَّد على أهمية “تحفيز التجارة والاستثمار وتعميق التعاون والعمل معًا في قضايا ملحة، مثل: مكافحة الفقر، وتدريب موظفين عصريين، وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ”.

وأشار إلى أن بلاده “تدعم تطلعات الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

وتابع الرئيس الروسي في رسالته للمشاركين: “بالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، في مشاركة أكثر فاعلية في حل القضايا الإقليمية والعالمية”.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين سيشارك في جميع أعمال المنتدى الذي سيعقد على مدار يومين (27-28 يوليو) ومن المقرر أن يلتقي جميع رؤساء الدول الأفريقية المشاركين في القمة، فضلًا عن ممثلي المنظمات الإقليمية.

ومن المرتقب أيضًا توقيع عشرات الاتفاقيات الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، سيواصل بوتين وقادة عدد من الدول الأفريقية المناقشات التي بدأت في سانت بطرسبرغ في حزيران/يونيو حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا في إطار ما يسمى بمبادرة السلام الأفريقية.

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