كانت متجهة إلى مراكش.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انت.حار راكب

2023-07-26 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، اضطرارياً في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من اسطنبول إلى مراكش.

وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.

وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدي نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.

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