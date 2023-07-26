صلاح عبد السلام

ضمنهم صلاح عبد السلام.. إدانة 6 أشخاص على خلفية هجمات بروكسل

2023-07-26 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

دانت هيئة المحلفين البلجيكية، الثلاثاء، 6 أشخاص بارتكاب “جرائم قتل إرهابية”، وذلك على خلفية هجمات بروكسل التي تبناها تنظيم “داعش” في عام 2016، حيث أسفرت عن مقتل 32 شخصا.

واتخذت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا، قرار الحكم على المتهمين بعد قرابة ثلاثة أسابيع من المداولات.

وتصدرت تهمة ارتكاب “جريمة القتل الإرهابي” قائمة اتهامات عديدة يواجهها المتهمون، حيث سيتم البت في الحكم في جلسة منفصلة لن تعقد قبل شهر سبتمبر.

ووفقا لوسائل إعلام بلجيكية، شملت قائمة المدانين المسمى “عبد السلام”، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في فرنسا لدوره في هجمات باريس في عام 2015.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن تنظيم “داعش” تبنى المسؤولية الكاملة عن هجمات بروكسل وباريس.

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‫7 تعليقات

  1. كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية يجب معاقبته بالاعدام لأنهم دمروا وخربوا .

  3. الإسلام دين التسامح والتساهل وليس دين إرهابي يستهدف الدول الأوروبية فهو اسلام يدعو إلى التعايش السلمي مع باقي الديانات السماوية.

  4. الجهاد في سبيل الله واجب ولكن ليس الجهاد في الإرهاب وقتل النفس بغير حق لهذا يجب على السلطات القضائية البلجيكية أن تقوم بمحاكمتهم على الفور بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.

  5. الإرهابيين عناصر ينحدرون من اوساط فقيرة ومعوزة فهم يعيشون الحرمان وهذا ما يجعل بعض الدول النامية يستغلون وضعهم ويكون فيهم الارهاب في احضان التنظيمات الإرهابية..

  6. يجب على اللجنة الدولية المختصة في قضايا مكافحة الإرهاب بالتدخل الفوري وذالك لفرض عقوبات عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم كانوا يقومون بعمليات ارهابية استهدفت بلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول..

  7. الإرهاب لا دين له ولا ملة في نظري عمل جبان ووحشي إنها افكار لاعقلانية عمل إرهابي بدون ضمير حيث لا ننسى منبعه من افغانستان والعراق والغرب اللهم أجعل بلدنا بلدا امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار والأمان يآرب.

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