صورة تعبيرية

التزوير وتنظيم الهجرة السرية يجر 8 أشخاص للاعتقال بتازة

2023-07-26 / 09:33
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هبة بريس

أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة على النيابة العامة المختصة، الاثنين 24 يوليوز الجاري، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تازة قد ضبطت المشتبه فيه الرئيسي وهو في حالة تلبس بحيازة مجموعة من جوازات السفر الأجنبية المزورة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط باقي المشتبه فيهم، باعتبارهم من المرشحين الذين كانت هذه الجوازات المزورة معدة لفائدتهم، وذلك قصد استعمالها في عملية للهجرة غير الشرعية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تسلم المشتبه فيه الرئيسي مبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و70 ألف درهم من كل مرشح للهجرة غير الشرعية، قبل أن يقدم على تزوير جوازات السفر المذكورة بإحدى الدول الأجنبية بغرض استعمالها في نشاطه الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم أمس الاثنين.

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