لبلوغ 150 ألف منصب.. أخنوش يترأس حفل إطلاق منح دعم التشغيل
ترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم بالرباط، حفل إطلاق منحة دعم التشغيل المندرجة ضمن تدابير برنامج “أوراش 2″، الهادفة إلى تشجيع المقاولات على توفير مناصب شغل للباحثين عن عمل في إطار عقود عمل “مستدامة”، وتعزيز رأسمالها البشري.
في هذا السياق، تم التوقيع على 38 اتفاقية لخلق ما يناهز 50.000 منصب شغل مستدام برسم سنة 2023، ستنضاف إلى 100 ألف منصب تم إحداثها في برنامج أوراش لمناصب شغل مؤقتة. وهو ما يترجم اعتبار الحكومة التشغيلَ محورا أساسيا لكل السياسات العمومية التي تحرص على تنفيذها، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
وتشكل منحة دعم التشغيل، وفق بلاغ صحفي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لبنة أساسية ضمن الإجراءات والتدابير المحددة ضمن برنامج “أوراش 2” إذ تهدف إلى تمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ولوج سوق الشغل، خاصة غير حاملي الشهادات، من تطوير تجربة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز قدراتهم التقنية والسلوكية، وكذا الرفع من حظوظ الإدماج المستدام.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المقاولات على تشغيل الباحثين عن عمل في إطار عقود عمل “مستدامة”، كما تتيح هذه الآلية للمقاولات تعزيز رأسمالها البشري من خلال الاستفادة من منحة تشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا ، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد تم إدماجه لمدة لا تقل عن 12 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما سيستفيد الأشخاص الذين تم تشغيلهم في هذا الإطار من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل.
والهدف الحكومي الحالي، وهو استفادة 50 ألف مواطن ومواطنة من هذا البرنامج، ينضافون إلى 104 آلاف شخص الذين استفادوا من أوراش المؤقتة، وإلى حدود اليوم تخطى عدد الأشخاص الذين استفادوا من الشق الثاني لأوراش منح دعم التشغيل إلى أكثر من 30 ألفا.
8 تعليقات
في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً من ارتفاع الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها ياسيد اخنوش يجب عليك ان تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية والآن تقوم بتشغيل الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا باجور ضعيفة جدا وحتى الشباب الغير الحاصل إنه الضحك بعينه هههههههههههه.
يجب تشغيل الشباب العاطل الذي أصبح عالة على والديه وأصبح يشكل خطرا عليهما بجلوسه في المنزل ياسيد اخنوش نحن شعب مغربي نريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط..
اوراش تشغل باك صاحبي وانتهى الكلام.
ربما برنامج اوراش في الاتجاه الصحيح وسيخفف شيئا ما من البطالة، وسيكون رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تستهدف خلق نصف مليون منصب شغل ..
نفتخر بالحكومة الجديدة التي تسهر بجدية متطلبات المواطن المغربي و التي تستحضر اكثر من ألف فرص شغل الشباب الغير الحاصل على شهادات تعليمية.فنتمنى لها المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق.
الشفارة ولاد الزنى لعنكم الله الى يوم يبعثون
لا ننكر مجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب خالي من البطالة من طرف الحكومة المغربية ولكن للاسف الشديد هناك أشخاص لا يعرفون النزاهة والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية.
التشغيل يجب ان يكون عمل قار و ليس عمل مؤقت و التجارة في البشر عبر انابيك و شركات الوساطة.