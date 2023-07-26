لبلوغ 150 ألف منصب.. أخنوش يترأس حفل إطلاق منح دعم التشغيل

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم بالرباط، حفل إطلاق منحة دعم التشغيل ‏المندرجة ضمن تدابير برنامج “أوراش 2″، الهادفة ‏إلى تشجيع المقاولات على توفير مناصب شغل للباحثين عن عمل في ‏إطار عقود عمل “مستدامة”، وتعزيز رأسمالها البشري.‏

في هذا السياق، تم التوقيع على 38 اتفاقية لخلق ما يناهز 50.000 ‏منصب شغل مستدام برسم سنة 2023، ستنضاف إلى 100 ألف منصب تم إحداثها في برنامج أوراش لمناصب شغل مؤقتة.‏ وهو ما يترجم اعتبار الحكومة التشغيلَ محورا أساسيا لكل ‏‏السياسات العمومية التي تحرص على تنفيذها، تماشيا ‏مع التوجيهات الملكية.‏

وتشكل منحة دعم التشغيل، وفق بلاغ صحفي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لبنة أساسية ضمن الإجراءات والتدابير المحددة ضمن برنامج “أوراش 2” إذ تهدف إلى تمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ولوج سوق الشغل، خاصة غير حاملي الشهادات، من تطوير تجربة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز قدراتهم التقنية والسلوكية، وكذا الرفع من حظوظ الإدماج المستدام.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المقاولات على تشغيل الباحثين عن عمل في إطار عقود عمل “مستدامة”، كما تتيح هذه الآلية للمقاولات تعزيز رأسمالها البشري من خلال الاستفادة من منحة تشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا ، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد تم إدماجه لمدة لا تقل عن 12 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما سيستفيد الأشخاص الذين تم تشغيلهم في هذا الإطار من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل.

والهدف الحكومي الحالي، وهو استفادة 50 ألف مواطن ومواطنة من هذا البرنامج، ينضافون إلى 104 آلاف شخص الذين استفادوا من أوراش المؤقتة، وإلى حدود اليوم تخطى عدد الأشخاص الذين استفادوا من الشق الثاني لأوراش منح دعم التشغيل إلى أكثر من 30 ألفا.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8