طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالمنطقة الشرقية، فيما سيكون الطقس حارا محليا بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

كما يرتقب، تناثر محلي لحبات من الغبار فوق كل من جنوب و جنوب شرق البلاد، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة والسواحل الوسطى، والأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 19 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع طفيف بالمناطق الشرقية وبجنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض شيئا ما أو سيطرأ عليها تغيير قليل بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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