” الماص” يقدم مدربه الجديد اللاعب الدولي السابق طارق السكتيوي

قدم فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مدربه الجديد اللاعب الدولي السابق طارق السكتيوي.

ويخلف السيد السكتيوي الذي انفصل مؤخرا بالتراضي عن نادي نادي الاتحاد الرياضي التوركي، في هذه المهمة الإطار عمر حاسي الذي تولى تدريب فريق المغرب الفاسي في أبريل الماضي.

وأكد رئيس الفريق إسماعيل الجامعي، في ندوة صحافية نظمت بالمناسبة، أن طارق السكتيوي “إطار الذي يملك رؤية جديدة لتطوير النادي الفاسي، ويحمل طموحات كبيرة للمستقبل”.

وأعلن السيد الجامعي، في هذا الإطار، أنه سيتم في شهر غشت المقبل إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز أكاديمية نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، “المشروع الذي سينجز وفقا للمعايير الدولية”.

من جهته، استعرض طارق السكتيوي رؤيته للنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن طاقمه “سيعمل على تكوين فريق منظم ومهيكل وتنافسي، قادر على مقارعة الفرق الكبرى”.

ودعا المدرب الجديد للماص “جميع مكونات النادي إلى الانخراط في هذه الرؤية والعمل معا من أجل مستقبل أفضل”، مؤكدا عزمه على “مواكبة الفريق في استعادة بريقه على المستويين الوطني والقاري”.

وكان فريق المغرب الرياضي الفاسي قد أنهى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم باحتلال الرتبة العاشرة في سبورة الترتيب برصيد 34 نقطة، محققا 7 انتصارات و13 تعادلا و 10 هزائم، في 30 لقاء خاضها منذ بداية موسم 2023-2022.

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