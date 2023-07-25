اتفاقية لتشغيل 10 آلاف مغربي في ألمانيا

2023-07-25 / 23:19
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وقعت كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و”جيوديسيا”، فرع مجموعة ” Altice” المتواجدة بألمانيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة، لتشغيل نحو 10 آلاف عامل مؤهل انطلاقا من المغرب، وذلك على المدى المتوسط.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير “جيوديسيا”، ديفيد دراهي، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تشغيل آلاف الشباب المغاربة في ألمانيا.

وبهذه المناسبة، أكد دراهي إلى أن هذه الشراكة تشمل إرسال “آلاف العمال المغاربة إلى ألمانيا”، وتبادل المعرفة التكنولوجية في مجال نشر الألياف البصرية، مبرزا أن شركة “جيوديسيا” قد تم إنشاؤها في ألمانيا منذ 15 شهرا وهي تتمركز بالفعل كفاعل رئيسي في نشر الألياف البصرية حول العالم.

من جهته، أبرز بن خليل أن هذه الشراكة تهم إعداد وتشغيل الآلاف من الفاعلين في مجال الألياف بألمانيا، حيث يحتاج سوق الشغل بها إلى نحو مليون عامل.

وأوضح أن الوكالة ستقود مشروعا واسع النطاق سيمكن من اختبار خصائص السوق الألمانية على نطاق واسع من حيث التقارب بين الكفاءات اللغوية والتشغيلية المغربية والألمانية.

من جانبه، أشار كريم برنوصي، الرئيس المدير العام لشركة “Intelcia” التابعة لمجموعة “Altice”، إلى أن هذه الاتفاقية تنص على إرسال تقنيين مغاربة مؤهلين للعمل في ألمانيا بهدف “تلييف” المقابس التي سيتعين على شركة Altice توصيلها في السنوات المقبلة.

وقال إنه، بالإضافة إلى التشغيل، فإن إطار هذه الاتفاقية سيمكن التقنيين المغاربة من اكتساب المهارات اللغوية ومعادلة شهاداتهم في سوق الشغل الألماني، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع سيعطي دفعة للتعاون بين المغرب وألمانيا.

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