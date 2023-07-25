صفرو..الرقم الأخضر يطيح بـ “ ضابط شرطة ” متلبسا بتلقيه رشوة.

أوقفت مصالح الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بولاية أمن فاس ، ضابط ممتاز ” ، يشتغل الدائرة الثانية بنصفار بمدينة صفرو، ، للاشتباه في تلقيه رشوة .

وجاء هذا التدخل الأمني بعد ورود اتصال بـ”الرقم الأخضر” الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد المركزي من أجل تلقي شكايات المواطنين حول الفساد المالي، مما دفع بالفرقة الجهوية بولاية أمن فاس إلى نصب كمين محكم مكن من ضبط الضابط الممتاز المعني بالأمر وهو يتلقى رشوة مالية بالقرب من منزله.

وبالعودة إلى التفاصيل، اتصل مواطن يقطن بصفرو بـ “الرقم الأخضر” للتبليغ بأن ضابط ممتازة بأمن صفرو المذكور طلب منه رشوة ، ومباشرة بعد ذلك أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها لعناصر الفرقة الجهوية بولاية أمن فاس مدعومين بعناصر من الضابطة القضائية بصفرو للقبض على المشتكى به في حالة تلبس، المعني بالامر الموقوف سمعته أزكت الأنوف بصفرو .

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بولاية

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