كارلوس يفاجئ نجم المنتخب المغربي زياش

2023-07-25 / 21:12
2
هبة بريس _ رياضة

أثنى البرازيلي روبرتو كارلوس النجم السابق لمنتخب “السامبا” على نجم المنتخب المغربي حكيم زياش واختاره كأفضل جناح أيسر.

كما تغنى النجم البرازيلي باللاعب المغربي أشرف حكيمي معتبرا أنه من أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة المنتخب والنادي الفرنسي.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات

بطولة الأندية العربية .. البرنامج الكامل للمباريات

2023-07-26 / 18:26
Photo of استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لـ”أولمبياد 2024″

استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين لـ”أولمبياد 2024″

2023-07-26 / 18:21
Photo of الوداد تفتتح غدا البطولة العربية بمواجهة قوية أمام السد القطري

الوداد تفتتح غدا البطولة العربية بمواجهة قوية أمام السد…

2023-07-26 / 15:24
Photo of مدرب السد يحسم موقف سايس من المشاركة أمام الوداد في كأس الملك سلمان

مدرب السد يحسم موقف سايس من المشاركة أمام الوداد…

2023-07-26 / 13:39
Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية برشلونة ونادي سطاد المغربي

توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية برشلونة ونادي سطاد المغربي

2023-07-26 / 11:22
Photo of ” الماص” يقدم مدربه الجديد اللاعب الدولي السابق طارق السكتيوي

” الماص” يقدم مدربه الجديد اللاعب الدولي السابق طارق…

2023-07-25 / 23:31
Photo of آل الشيخ ينشر صورة مع تايسون ويتحدث عن “مفاجأة جديدة”

آل الشيخ ينشر صورة مع تايسون ويتحدث عن “مفاجأة…

2023-07-25 / 20:52
Photo of سكتة قلبية”.. نجل ليبرون جيمس ينهار فجأة خلال التمرينات

سكتة قلبية”.. نجل ليبرون جيمس ينهار فجأة خلال التمرينات

2023-07-25 / 18:41
Photo of للمرة الثانية.. المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف

للمرة الثانية.. المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف

2023-07-25 / 16:18
Photo of الجيش والوداد يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال إفريقيا

الجيش والوداد يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال إفريقيا

2023-07-25 / 14:40

‫2 تعليقات

  1. فريق الوطني المغربي ومنهم البطل حكيم زياش تركو بسمة رائعة في قلوب العالم 🌏 حرفيا واخلاقا نتمنا لهم المزيد من العطاء

    1

  2. زياش أخي الكريم. لا تقلق فبعد العس. يسرا. تدرب وآركظ وآنتظر القادم أحلى. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق