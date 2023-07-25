كارلوس يفاجئ نجم المنتخب المغربي زياش
هبة بريس _ رياضة
أثنى البرازيلي روبرتو كارلوس النجم السابق لمنتخب “السامبا” على نجم المنتخب المغربي حكيم زياش واختاره كأفضل جناح أيسر.
كما تغنى النجم البرازيلي باللاعب المغربي أشرف حكيمي معتبرا أنه من أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة المنتخب والنادي الفرنسي.
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2 تعليقات
فريق الوطني المغربي ومنهم البطل حكيم زياش تركو بسمة رائعة في قلوب العالم 🌏 حرفيا واخلاقا نتمنا لهم المزيد من العطاء
زياش أخي الكريم. لا تقلق فبعد العس. يسرا. تدرب وآركظ وآنتظر القادم أحلى. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين يارب العالمين