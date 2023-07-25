عامل اقليم سطات لمدير وكالة الماء …علاش هذي ثلاث سنوات وخزانات الماء باقين مخدم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه عامل اقليم سطات ابراهيم أبو زيد سيلا من الانتقاذات إلى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بالنيابة داعيا إياه إلى العمل وتقديم حلول لكافة المشاكل العالقة مؤكدا بالقول : ” اعيطينا حلول ، علاش هذي ثلاث سنوات وخزانات الماء باقين مخدموش، علاش كيتلغاو هذه الصفقات… راه الناس برَّا كيوجهو لينا الانتقاذات..نحن مسؤولون وخاصنا نلقاو حلول للمشاكل المطروحة….علاش…نفس الملاحظات تم توجيهها في السابق…اسيدي وظَّفْ أطر، ونحن سنوافق لك….هكذا وجه عامل الاقليم كلامه لمدير الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالنيابة.

وتابع أبو زيد بالقول أنه لن يكون بمقدور بلدنا التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحادي والعشرين والمتمثلة أساسا في الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، وأمن غذائي، وطاقي ونمو اقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي يدير بها مختلف موارده المائية.

وشدد أبوزيد خلال أشغال المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية في دورته العادية الثانية ، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر عمالة سطات، (شدد) على أن دور الوكالة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نهج مبدأ الاستباقية، وذلك من خلال وضع برنامج لإنشاء مركبات مائية للرفع من مستوى الاستقلالية الذي لا يتعدى 24 ساعة في بعض الجماعات والمراكز، نفس الاستباقية ، يضيف المتحدث ،ينبغي التعامل معها فيما يخص تدبير قطاع التطهير السائل من خلال الإسراع بإنجاز محطة التصفية للجماعة الترابية لولاد التي تمت برمجتها منذ سنوات وكذا التفكير في حلول ملائمة بالنسبة للمحطات المنجزة والتي شارفت على الوصول إلى حدود طاقتها الاستيعابية كما هو الشأن بالنسبة لمحطة التصفية لمدينة سطات.

وأضاف أبوزيد، أن وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب، أصبح من الضروري إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وللاستغلال الفلاحي، مؤكدا على أهمية إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال الاقتصاد في استخراجها وحسن توزيعها والتصدي لظاهرة الاستعمال السيء للماء كالضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، وكذلك التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم كل القطاعات.

من جانبه قدم عبد الرزاق القايدي المدير العام بالنيابة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية عرضا حول الأداءات المنجزة من طرف الوكالة برسم2022 والتي تقدر ب 64.33 مليون درهم ، ونتائج حسابات الوكالة لسنة 2022 و أهم المشاريع المنجزةو تركيبة مداخيل الوكالة خلال سنة 2022 كما اعطى بالمناسبة خلاصة عن نتائج حسابات الوكالة لسنة 2022 موضوع عملية الإفتحاص المالي حيث بلغ رقم معاملات الوكالة خلال سنة 2022 ما مجموعه 165.53 مليون درهم..

هذا وبعد مناقشة مستفيضة صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية على على الحسابات الرسمية للوكالة بـرسم سنة 2022 وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل برسم سنة 2022المدرجتين في جدول اعمال هذه الدورة.

[25/07 à 20:33] Manfalouti: خويا نقص هذيك سطات من العنوان راها مكررة….وشكرا

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