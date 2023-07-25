آل الشيخ ينشر صورة مع تايسون ويتحدث عن “مفاجأة جديدة”

2023-07-25 / 20:52
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هبة بريس

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجأة جديدة، بطلها أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على صفحته في تويتر تغريدة، فيها صورة تجمعه بنجم الملاكمة الأمريكي السابق، مايك تايسون، وأشار إلى أن هناك “مفاجأة” قادمة.

وقال تركي آل الشيخ: “مع أخي، الأسطورة مايك تايسون”. مضيفا في التغريدة نفسها : “هناك مفاجأة قادمة، قريبا”.

ولم يكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تفاصيل أخرى عن المفاجأة.

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‫4 تعليقات

  3. المفاجأة المنتظرة هي تبذير المال العام الذي تجنيه السعودية من العمرة والحج.

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