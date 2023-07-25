آل الشيخ ينشر صورة مع تايسون ويتحدث عن “مفاجأة جديدة”

2023-07-25 / 20:52
0
هبة بريس

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجأة جديدة، بطلها أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على صفحته في تويتر تغريدة، فيها صورة تجمعه بنجم الملاكمة الأمريكي السابق، مايك تايسون، وأشار إلى أن هناك “مفاجأة” قادمة.

وقال تركي آل الشيخ: “مع أخي، الأسطورة مايك تايسون”. مضيفا في التغريدة نفسها : “هناك مفاجأة قادمة، قريبا”.

ولم يكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تفاصيل أخرى عن المفاجأة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كارلوس يفاجئ نجم المنتخب المغربي زياش

كارلوس يفاجئ نجم المنتخب المغربي زياش

2023-07-25 / 21:12
Photo of سكتة قلبية”.. نجل ليبرون جيمس ينهار فجأة خلال التمرينات

سكتة قلبية”.. نجل ليبرون جيمس ينهار فجأة خلال التمرينات

2023-07-25 / 18:41
Photo of للمرة الثانية.. المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف

للمرة الثانية.. المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف

2023-07-25 / 16:18
Photo of الجيش والوداد يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال إفريقيا

الجيش والوداد يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال إفريقيا

2023-07-25 / 14:40
Photo of طبيعة المناخ الصيفي الاسترالي عامل تحكم في أداء لاعبات المنتخب المغربي النسوي

طبيعة المناخ الصيفي الاسترالي عامل تحكم في أداء لاعبات…

2023-07-25 / 13:29
Photo of برشلونة: ادعاءات رغبتنا في ضم مبابي “مجرد مناورة من النادي الباريسي”

برشلونة: ادعاءات رغبتنا في ضم مبابي “مجرد مناورة من…

2023-07-25 / 13:21
Photo of “بيراميدز” يصعد أزمة الشحات والشيبي إلى النيابة العامة

“بيراميدز” يصعد أزمة الشحات والشيبي إلى النيابة العامة

2023-07-25 / 10:25
Photo of اللاعب المغربي الشيبي يعلق على تعرضه للصفع من قبل الشحات

اللاعب المغربي الشيبي يعلق على تعرضه للصفع من قبل…

2023-07-24 / 21:03
Photo of ” سان جيرمان” يوافق على عرض سعودي لضم مبابي

” سان جيرمان” يوافق على عرض سعودي لضم مبابي

2023-07-24 / 18:53
Photo of كأس العالم للسيدات.. المنتخب البرازيلي يتغلب على نظيره البنمي

كأس العالم للسيدات.. المنتخب البرازيلي يتغلب على نظيره البنمي

2023-07-24 / 16:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق