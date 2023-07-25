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مراكش : قطع أذن ” شرطي” ينتهي بإعتقال أربعة أشخاص

2023-07-25 / 21:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، أربعة أشخاص بينهم تاجر مواد غذائية بالمدينة الحمراء، على سجن الوداية، في انتظار محاكمتهم بتهم التحرش الجنسي و الضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة.

ووفقا لمصادر الجريدة، فالواقعة جاءت على خلفية تلاسن رجل أمن برتبة مقدم رئيس في الهيئة الحضرية بمدينة مراكش مع تاجر للمواد الغذائية في حي عين إيطي بمقاطعة النخيل، بسبب تحرش التاجر بزوجة الشرطي أثناء تبضعهما، مما أدى إلى نشوب نقاش حاد بينهما تطور إلى ملاسنات وتبادل للضرب باستخدام ” هراوات” .

وقد شارك التاجر مستخدميه في ضرب الشرطي بعصا ما أدى إلى بتر أذنه.

وتم حينها استنفار عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي بعد تلقيهم خبر إصابة الشرطي بجروح خطيرة وحدوث التحرش بزوجته، التي تعمل أيضًا شرطية بأمن المدينة.

وحضرت فرقة تابعة للشرطة القضائية إلى مكان الحادث ووجدت الشرطي ملقى على الأرض ومغطى بالدماء.

وتم إبلاغ عناصر الوقاية المدنية الذين وصلوا إلى المكان ونقلوا الشرطي إلى قسم الطوارئ بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات الأولية قبل أن يتم إخضاعه لعملية جراحية.

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