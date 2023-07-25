بركة : نعاني من تراجع هيكلي في الواردات المائية

هبة بريس _ الرباط

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء إن الواردات المائية للمغرب تراجعت بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، ففي سنوات 1945 كانت الموارد المائية للمغرب تتجاوز 22 مليار متر مكعب، وانخفضت إلى 18 مليار متر مكعب، وفي السنوات الأخيرة لم تتجاوز 14 مليار متر مكعب.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجعا هيكليا للواردات المائية، ناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، التي ارتفعت بدرجة إضافية مقارنة مع السنوات الماضية.

واكد أنه” في الخمس سنوات الماضية عشنا جفافا كبيرا وهيكليا بسبب تراجع التساقطات المطرية، التي تقلصت بنسبة 30 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي”.

وأشار أنه إلى غاية شهر يوليوز الجاري بلغت حقينة السدود إلى 4 مليار و 78 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 30 في المائة من نسبة الملء، مقارنة مع 29 في المائة بالسنة الماضية، وهي نسب هزيلة جدا مقارنة مع حاجيات البلاد المائية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0