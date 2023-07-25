الملك محمد السادس يعزي أسرة المرحوم ” عسيلة “

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم حسن أمشراط الملقب ب”عسيلة”.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “فقد تلقينا ببالغ التأثر، نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، المرحوم حسن أمشراط، تقبله الله تعالى في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان.

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهل الراحل المبرور وذويه، ولأسرته الرياضية الوطنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل أحد نجوم كرة القدم المغربية، الذي ترك بالغ الأثر في سجلها الذهبي، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بفضل ما امتلكه من موهبة كروية فنية فريدة وروح وطنية صادقة أهلته للمساهمة في تتويج منتخبنا الوطني بلقب كأس افريقيا للأمم سنة 1976”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لاراد لقضاء الله فيه، لنضرع إلى العزيز الوهاب بأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتلقى فقيدكم العزيز بعظيم إحسانه، ويجزل ثوابه على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا”.

“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”. صدق الله العظيم.

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