سكتة قلبية”.. نجل ليبرون جيمس ينهار فجأة خلال التمرينات

هبة بريس _ متابعة

تعرّض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمرينات مع فريق جامعة ساوث كارولينا، وذلك وفق ما أفادت العديد من الوسائل الإعلام الأميركية، الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن عائلة جيمس قولها إن بروني (18 عاماً)، انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة، الاثنين.

وبحسب ما نقلت مواقع مثل “سي بي أس”، و”إي أس بي إن” و”سبورتس إيلستريتد” فإنه “بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية، وتمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله الى المستشفى”.

وذكر الموقعان أن “جيمس الآن في حالة مستقرة، ولم يعد في وحدة العناية المركزة”.

ويعد ليبرون جيمس، 38 عاما، الذي يلعبل لفريق لوس أنجلوس ليكرز، أحد أبرز أساطير كرة السلة في التاريخ، والهداف الأول لبطولة “إن بي إيه” الشهيرة.

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