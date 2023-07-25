المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

2023-07-25 / 18:38
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هبة بريس _ الرباط

قال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

و بهذه المناسبة الأليمة _ يقول البلاغ _ ، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

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‫10 تعليقات

  1. نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق بهذا الحدث المؤلم والمحزن الذي ذهب ضحيتها أكثر من 26شخص رحمهم الله جميعاً إن لله وإن إليه راجعون.

  2. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

  5. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين واشفي المصابين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. تتوقع من النظام العسكري اي شيء ربما هذه الحرائق ورائها فاعل والله اعلم. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. رحم الله موتى الشعب الجزائري الشقيق بهذا الحدث المؤلم والمحزن واشفي المصابين ونحن شعب مغربي متضامن ومتسامح ودائما سباقين للخير.

  8. قلوبنا مع الشعب الجزائري الشقيق بهذا المصاب الجلل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  9. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الضحايا الأبرياء من هذآ المصاب الجلل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  10. خبر مؤلم جدا ومحزن الذي أصاب الشعب الجزائري بهذا المصاب الجلل ،(قل ما اصابكم من مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. تغمد الله ارواحهم الطاهرة برحمة الله وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يارب.

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