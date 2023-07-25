أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

2023-07-25 / 18:28
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هبة بريس _ ع ع

نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي من تفشي مخدر “البوفا” بين الشباب المغاربة، ودعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التصدي بحزم للحد من الأخطار المحدقة بالمجتمع بسبب هذا المخدر.

وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته لأخنوش إن الوضع بات مقلقا للغاية فيما يخص انتشار مُخدّر “البوفا”، بين الشباب والشابات، عاطلين وطلبة، وكذلك بين القاصرين، خصوصا وأنه يباع بثمن رخيص جدا خلافا لباقي المخدرات، مما جعله سريع الانتشار بشكل كبير في المغرب.

وتوقفت التامني على تصريحات عدد من الأشخاص المدمنين على هذا المخدر، كونهم يواجهون صعوبات في التحكم في أنفسهم، وأيضا في محاولة التخلص من الإدمان بالنسبة لبعض المدمنين.

ولفتت إلى أن الوضع ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة داخل المجتمع، سواء في علاقة الشباب بمحيطهم، او ما يشكله “البوفا” من خطورة على صحتهم وتوازنهم، بل وعلى حياتهم، وكذلك فيما يتعلق بالنساء الأمهات من حيث فقدانهن لتوازنهن النفسي، الأمر الذي يُهدد حياة هؤلاء الأطفال.

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