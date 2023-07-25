Demonstrators hold an effigy of the devil (L) and placards during a rally against rising prices in Rabat June 10, 2012. REUTERS/Stringer (MOROCCO - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

الكونفدرالية : أزمة الغلاء طالت واستفحلت

2023-07-25 / 18:12
2
هبة بريس _ ع ع

سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”فشل الحكومة في تدبير أزمة الغلاء التي طالت ما يعني تهديد استقرار المغرب

المجموعة البرلمانية للنقابة والتي عبرت عن رأيها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء اكدت ان السكوت يصل إلى حد التواطؤ من طرف الحكومة إزاء الغلاء، وتنامي الغضب الاجتماعي

وترى النقابة أن هذا الواقع كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، بينها اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، واتخاذ ما يلزم لتسقيف أسعار الغازوال ودعم ثمن البيع للمواطنين وعموم المهنيين الصغار من فلاحين ومربي ماشية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية للقضاة

“الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية…

2023-07-25 / 22:41
Photo of صفرو..الرقم الأخضر يطيح بـ “ ضابط شرطة ” متلبسا بتلقيه رشوة.

صفرو..الرقم الأخضر يطيح بـ “ ضابط شرطة ” متلبسا…

2023-07-25 / 21:59
Photo of مراكش : قطع أذن ” شرطي” ينتهي بإعتقال أربعة أشخاص

مراكش : قطع أذن ” شرطي” ينتهي بإعتقال أربعة…

2023-07-25 / 21:00
Photo of عامل اقليم سطات لمدير وكالة الماء …علاش هذي ثلاث سنوات وخزانات الماء باقين مخدم

عامل اقليم سطات لمدير وكالة الماء …علاش هذي ثلاث…

2023-07-25 / 20:56
Photo of بركة : نعاني من تراجع هيكلي في الواردات المائية

بركة : نعاني من تراجع هيكلي في الواردات المائية

2023-07-25 / 20:33
Photo of عمور : القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد تتضاعف

عمور : القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد تتضاعف

2023-07-25 / 20:23
Photo of الملك محمد السادس يعزي أسرة المرحوم ” عسيلة “

الملك محمد السادس يعزي أسرة المرحوم ” عسيلة “

2023-07-25 / 19:48
Photo of حيار .. ملتزمون بتحمل المسؤولية لإدماج “الإعاقة” في صلب الإصلاحات

حيار .. ملتزمون بتحمل المسؤولية لإدماج “الإعاقة” في صلب…

2023-07-25 / 19:17
Photo of المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

2023-07-25 / 18:38
Photo of أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

2023-07-25 / 18:28

‫2 تعليقات

  2. واخير استفاق اهل القبور ليقولوا شيئا.سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق