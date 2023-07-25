الكونفدرالية : أزمة الغلاء طالت واستفحلت

هبة بريس _ ع ع

سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”فشل الحكومة في تدبير أزمة الغلاء التي طالت ما يعني تهديد استقرار المغرب

المجموعة البرلمانية للنقابة والتي عبرت عن رأيها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء اكدت ان السكوت يصل إلى حد التواطؤ من طرف الحكومة إزاء الغلاء، وتنامي الغضب الاجتماعي

وترى النقابة أن هذا الواقع كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، بينها اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، واتخاذ ما يلزم لتسقيف أسعار الغازوال ودعم ثمن البيع للمواطنين وعموم المهنيين الصغار من فلاحين ومربي ماشية.

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