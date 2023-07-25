اشتوكة : إصابة مبحوث عنه بكسور بعد محاولة فراره من رجال الدرك

2023-07-25 / 17:44
2
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب شخص في الثلاثينيات من عمره ، اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، بعدة كسور في انحاء من جسمه، بعد محاولة فراره من قبضة رجال الدرك بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها .

المصاب بحسب مصادر عليمة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، بتهم الاتجار في المخدرات والخمور ” ماء الحياة ” حاول الفرار من قبضة رجال الدرك، بعد ضبطه في حالة تلبس ، بعد أن تسلق أحد الاسطح، وحاول القفز ، غير انه إختل توازنه وسقط أرضا ما تسبب في إصابته بكسور خطيرة عجلت بنقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

هذا، وقد تم وضع المشتبه به رهن تدابير المراقبة القضائية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إجراء عمليات جراحية مستعجلة، قبل الاستماع له بالمنسوب له وتقديمه للعدالة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية للقضاة

“الجباري” يثمن المصادقة على مرسوم متعلق بسن تدابير تنظيمية…

2023-07-25 / 22:41
Photo of صفرو..الرقم الأخضر يطيح بـ “ ضابط شرطة ” متلبسا بتلقيه رشوة.

صفرو..الرقم الأخضر يطيح بـ “ ضابط شرطة ” متلبسا…

2023-07-25 / 21:59
Photo of مراكش : قطع أذن ” شرطي” ينتهي بإعتقال أربعة أشخاص

مراكش : قطع أذن ” شرطي” ينتهي بإعتقال أربعة…

2023-07-25 / 21:00
Photo of عامل اقليم سطات لمدير وكالة الماء …علاش هذي ثلاث سنوات وخزانات الماء باقين مخدم

عامل اقليم سطات لمدير وكالة الماء …علاش هذي ثلاث…

2023-07-25 / 20:56
Photo of بركة : نعاني من تراجع هيكلي في الواردات المائية

بركة : نعاني من تراجع هيكلي في الواردات المائية

2023-07-25 / 20:33
Photo of عمور : القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد تتضاعف

عمور : القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد تتضاعف

2023-07-25 / 20:23
Photo of الملك محمد السادس يعزي أسرة المرحوم ” عسيلة “

الملك محمد السادس يعزي أسرة المرحوم ” عسيلة “

2023-07-25 / 19:48
Photo of حيار .. ملتزمون بتحمل المسؤولية لإدماج “الإعاقة” في صلب الإصلاحات

حيار .. ملتزمون بتحمل المسؤولية لإدماج “الإعاقة” في صلب…

2023-07-25 / 19:17
Photo of المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

2023-07-25 / 18:38
Photo of أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

2023-07-25 / 18:28

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق