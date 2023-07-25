اشتوكة : إصابة مبحوث عنه بكسور بعد محاولة فراره من رجال الدرك

2023-07-25 / 17:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب شخص في الثلاثينيات من عمره ، اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، بعدة كسور في انحاء من جسمه، بعد محاولة فراره من قبضة رجال الدرك بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها .

المصاب بحسب مصادر عليمة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، بتهم الاتجار في المخدرات والخمور ” ماء الحياة ” حاول الفرار من قبضة رجال الدرك، بعد ضبطه في حالة تلبس ، بعد أن تسلق أحد الاسطح، وحاول القفز ، غير انه إختل توازنه وسقط أرضا ما تسبب في إصابته بكسور خطيرة عجلت بنقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

هذا، وقد تم وضع المشتبه به رهن تدابير المراقبة القضائية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إجراء عمليات جراحية مستعجلة، قبل الاستماع له بالمنسوب له وتقديمه للعدالة .

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