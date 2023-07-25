عبد اللطيف ميراوي

ميراوي: الذكاء الاصطناعي مصدر للفرص ورافعة للنمو والتطور

2023-07-25 / 17:31
1
هبة بريس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يكشف عن مكامن الفرص الموجودة بهذه التكنولوجيا ودورها المتنامي كرافعة للنمو والتطور.

وقال ميراوي، خلال افتتاح الندوة المغربية-البرتغالية حول الذكاء الاصطناعي، إن “الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا فارقة أضحت تسم حياتنا اليومية (سير المنظمات، حياة الفرد، العلاقات الاجتماعية..)”، مشيرا إلى أن “تطبيقها في مجالات متعددة من قبيل الطب، والتمويل، والإنتاج الصناعي، والخدمات اللوجستيكية، وأيضا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تكشف عن مكامن الفرص الموجودة بهذه التكنولوجيا، ودورها المتنامي كرافعة للنمو والتطور”.

وأوضح الوزير أنه في مجال التعليم العالي، على الخصوص، يمكن معاينة المساهمة الممكنة لهذه التكنولوجيا في عدة مستويات، ولاسيما، إضفاء الطابع الشخصي على التعلم، والتقييم الآلي للأعمال والمهام، ومساعدة الطلبة افتراضيا، فضلا عن تحليل البيانات الخاصة بتعلم الطلبة.

ولفت إلى أنه “على الرغم من كون الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا كبيرة، إلا أنه يطرح كذلك تحديات كبرى يجب رفعها”، مضيفا أن “طرح برامج من قبيل (شات جي بي تي) أو (بارد) في الأسواق، يدفعنا جميعا للانخراط في التفكير المعمق في مستقبل المقاربات البيداغوجية، ومنهجيات ومحتويات التدريس على ضوء الذكاء الاصطناعي”.

وشدد ميراوي على أن هذه التكنولوجيات لا يجب اعتبارها بديلا مثاليا للتعلم وتنمية المهارات، مشيرا إلى أن تنمية التفكير الشخصي يجب أن تبقى الهدف الأساسي.

وقال إن ” الذكاء الاصطناعي يجب أن يساعدنا على ممارسة تفكيرنا النقدي بشكل أكبر، وأن نكون أكثر تطلبا”، لافتا إلى أن دور المدارس الكبرى والجامعات يتمثل في تكوين الطلبة على هذا النوع من التقنيات، حتى يتمكنوا من استغلال إمكاناتها وفوائدها بمهارة.

من جانبها، أوضحت وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي بالجمهورية البرتغالية، إلفيرا فورتوناتو، أن هذه الندوة تأتي بعد الدورة الـ14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، المنعقد في شهر ماي الماضي بلشبونة، والذي أعطى دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات، مذكرة في هذا الصدد بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

وأبرزت أن النقاش الحالي يركز على أهمية وتأثير وتحديات الذكاء الاصطناعي، لاسيما، بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز البحث العلمي، من خلال حركية الطلبة، وخاصة طلبة الدكتوراه.

ودعت إلى تعزيز التعاون المغربي البرتغالي في مجال التعليم، وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى.

وتتناول هذه الندوة المنظمة في جلستين، والتي عرفت حضور كل من كاتب الدولة البرتغالي للرقمنة وتحديث الإدارة، ماريو كامبولارجو، وسفير البرتغال بالمغرب، برناردو فوتشر بيريرا، التقدم المحرز والتحديات المطروحة والفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي في السياق الأكاديمي.

وتطرقت هذه الجلسات الموضوعاتية، أيضا، إلى التطورات التي عرفها البحث في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية مستدامة شاملة وأخلاقية، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون العلمي بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بين المغرب والبرتغال خلال الاجتماع رفيع المستوى الـ14، والتي تروم تعزيز الشراكة في مجال البحث العلمي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذا تشجيع حركية الباحثين والجيل الجديد من طلبة الدكتوراه، من خلال الإشراف المشترك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

المغرب يُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

2023-07-25 / 18:38
Photo of أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

أمام انتشارها السريع…كيف ستتصدى الحكومة لمخدر “البوفا” ؟

2023-07-25 / 18:28
Photo of الكونفدرالية : أزمة الغلاء طالت واستفحلت

الكونفدرالية : أزمة الغلاء طالت واستفحلت

2023-07-25 / 18:12
Photo of اشتوكة : إصابة مبحوث عنه بكسور بعد محاولة فراره من رجال الدرك

اشتوكة : إصابة مبحوث عنه بكسور بعد محاولة فراره…

2023-07-25 / 17:44
Photo of اختناق مروري يرفع منسوب حوادث السير بشارع بئر انزران بسطات

اختناق مروري يرفع منسوب حوادث السير بشارع بئر انزران…

2023-07-25 / 17:20
Photo of جنايات طنجة تؤجل النظر في ملف مقتل الطالب “أنور”

جنايات طنجة تؤجل النظر في ملف مقتل الطالب “أنور”

2023-07-25 / 16:57
Photo of البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص هاجموا محلا لبيع الفطائر

البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص هاجموا محلا لبيع الفطائر

2023-07-25 / 15:18
Photo of كلميم.. تكثل نقابي للمتصرفين التربويين يُعلن النفير ضد مضامين النظام الأساسي الجديد

كلميم.. تكثل نقابي للمتصرفين التربويين يُعلن النفير ضد مضامين…

2023-07-25 / 14:25
Photo of مراكش : من سمح بإحتلال الملك العمومي بحديقة ” الشريفية” بطريق تحناوت؟؟

مراكش : من سمح بإحتلال الملك العمومي بحديقة ”…

2023-07-25 / 12:47
Photo of العطش يهدد ساكنة ” بني يدر” بسبب إستنزاف المياه في سقي زراعة “الكيف”

العطش يهدد ساكنة ” بني يدر” بسبب إستنزاف المياه…

2023-07-25 / 12:39

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق