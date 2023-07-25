اختناق مروري يرفع منسوب حوادث السير بشارع بئر انزران بسطات

2023-07-25 / 17:20
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

عاينت هبة بريس ظهر اليوم الثلاثاء، اختناقا مروريا مصحوبا بأصوات منبهات السيارات والشاحنات وهي متوقفة على مستوى الإشارة الضوئية بشارع بئر انزران بمدينة سطات وأمام مرفق صحي يؤوي مرضى وجرحى في حاجة إلى الهدوء، إذ ساهم اصطدام سيارة بأختها في الرفع من منسوب هذا الاكتظاظ الذي زادت من حدته تواجد العشرات من السيارات وهي متوقفة على جنبات الشارع الذي يعرف حركة سير كبيرة لاسيما وأنه يربط قلب المدينة بمستشفى الحسن الثاني ووصولا إلى أحياء سكنية أخرى…

ويرى متتبعون للشأن المحلي، ضرورة ايجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تعيق تحركات السائقين وتزيد من حجم المخاطر على مستوى الاصطدامات بين السيارات، فيما طالب آخرون بوضع علامات تمنع التوقف بهذا الشارع خاصة قرب الاشارات الضوئية.

ويذكر، أن شوارع المدينة تعرف اكتظاظا كبيرا، كما تفتقر إلى مواقف للسيارات مما يجعل العديد من السائقين يسقطون في فخ المخالفات، ناهيك عن انتشار ظاهرة ” الريكولاج” من قبل بعض سيارات الأجرة من الحجم الكبير أمام المرافق العمومية وبالقرب من مؤسسات تعليمية.

وتساءل كثيرون عن الأسباب الرئيسية التي جعلت من هذه الظاهرة تستفحل بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبات عدد كبير من السائقين لا يلتزمون بقواعد قانون السير دون احترام الإشارات الضوئية ولا علامات المنع، ولا يلتزمون بالتوقف بالمحطة الخاصة بهم.

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