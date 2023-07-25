جنايات طنجة تؤجل النظر في ملف مقتل الطالب “أنور”

2023-07-25 / 16:57
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية مقتل الطالب أنور العثماني على يد فتاة قاصر كانت برفقته داخل شقة، في واقعة تعود فصولها إلى نونبر من العام الماضي.

ويعتبر هذا التأجيل هو السابع على التوالي، وهو القرار الذي عللته الهيئة القضائية بضرورة حضور جميع المصرحين في هذه القضية ، كما شهدت جلسة اليوم حضور والد الفتاة القاصر المتهمة لأول مرة .

وتواجه الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، بتهم “الاشتباه في ارتكاب جربمة القتل العمد وجناية السرقة” المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول، 392 و 509 من القانون الجنائي، فيما يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة، طبقا للفصل 299 من نفس القانون.”.

وتعود فصول الجريمة الشنعاء، التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة طنجة، ليوم السبت 05 نونبر من السنة الماضية 2022، حينما عاينت مصالح الأمن بطنجة جثة الهالك التي عثرت عليها بشقة سكنية، يقطن فيها بمفرده بحي مسنانة، وتحمل عدة طعنات على مستوى أطرافها العلوية، يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

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