روسيا ترفع سن الخدمة العسكرية الإجبارية إلى 30 عاماً

2023-07-25 / 16:37
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هبة بريس - وكالات

صوّت المشرّعون الروس، الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة “اعتبارا من 1 يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية”.

كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقود لمدة تقل عن عام مع مجند عسكري، خلال فترة الطوارئ للمشاركة في أنشطة حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.

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