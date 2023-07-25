قصة حب غريبة.. سرق هاتفها فوقعت في غرامه

هبة بريس - وكالات

في قصة حب غريبة، أحبت فتاة برازيلية لصا سطا عليها وأخذ هاتفها المحمول.

وقالت الفتاة في مقطع انتشر على موقع “تويتر”، “كنت أسير في الشارع حيث أعيش، وللأسف تعرضت للسرقة، إلا أن ما حصل طريقة شائعة في البرازيل لتعبير الرجال عن مشاعر إعجابهم اتجاه الفتيات”.

فيما قال اللص إنه تعرض لتغيير مفاجئ في مشاعره، حيث كان يعاني من الوحدة ويفتقر لوجود امرأة في حياته.

وأضاف: “عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسي يا لها من امرأة سمراء جميلة، وندمت على سرقتها”.

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