مؤقتا.. دنيا بطمة تعلن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس

أعلنت الفنان دنيا بطمة، اعتزالها التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت.

ونشرت باطما عبر خاصية “ستوري” في حسابها في “انستغرام”: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”.

هذا ويذكر أن دنيا باطما، أصدرت قبل أيام كشكول “خربوشة” الذي حقق نجاحا مهما ونسبة مشاهدة عالية، قبل أن يحذف موقع “يوتيب” الفيديو بسبب خطأ في الصور.

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