مؤقتا.. دنيا بطمة تعلن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي
هبة بريس
أعلنت الفنان دنيا بطمة، اعتزالها التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت.
ونشرت باطما عبر خاصية “ستوري” في حسابها في “انستغرام”: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”.
هذا ويذكر أن دنيا باطما، أصدرت قبل أيام كشكول “خربوشة” الذي حقق نجاحا مهما ونسبة مشاهدة عالية، قبل أن يحذف موقع “يوتيب” الفيديو بسبب خطأ في الصور.
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6 تعليقات
خبر تافه لا قيمة له ، تنفخون في النكرات.
لااااا عافاك، ستكون خسارة كبيرة لمواقع التواصل الإجتماعي، وسيتضرر العالم الافتراضي بغيابك وستتوقف عجلة النشاط السيبراني. (هي ناوية على شي عملية تجميلية العفريتة هههههه)
يا ربي تعتزل المجال الفني بصفة نهائية وتهنينا من خنشوشها من بعد ما تدور الحبس ديالها عام راه ماشي ساهل في الحبس واقيلا حسان بللي راه جا الوقت ديال الحبيسي
في نظري اعتزلي حتى مايسمى لديك غناء فهو لايطرب الا من كان خارجا عن رشده داخل الحانات واماكن الرقص الليلي
احسن ما دارت
اووه ياسلااااام
خبر مهم وعاجل ولا يسمح فيه بالتأخير
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