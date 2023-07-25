البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص هاجموا محلا لبيع الفطائر

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويحدثون الفوضى بداخل محل لبيع الفطائر بحي سيدي مومن بالدار البيضاء.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، البالغين من العمر 17 و27 و28 سنة، على التوالي تحت تدبيري المراقبة والحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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