LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

برشلونة: ادعاءات رغبتنا في ضم مبابي “مجرد مناورة من النادي الباريسي”

2023-07-25 / 13:21
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي برشلونة بعد أنباء عن محاولات ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن النادي الكتالوني لا يعلم أي شيء عن الأخبار التي تتحدث عن محاولات ضم مبابي إلى صفوفهم.

وأوضح مصدر من داخل برشلونة أن النادي لا يعلم أي شيء عما يتم تداوله في الوقت الحالي، نافيا ذلك لوكالة الأنباء الإسبانية هذا الأمر.

وأبدى نادي برشلونة اندهاشه من الأخبار التي اعتبرها مناورة من قبل النادي الباريسي، للفت الانتباه أثناء تفكيرهم في خيارات مختلفة في السوق أو للضغط على ريال مدريد الذي لم يخف أبدا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.

وسبق لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، التأكيد على وجود اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان للقيام بصفقة تبادلية تشمل عدة لاعبين من أجل نقل مبابي لبطل الدوري الإسباني.

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