طبيعة المناخ الصيفي الاسترالي عامل تحكم في أداء لاعبات المنتخب المغربي النسوي
تابع المغاربة مباراة الدور الأول الذي جمعت منتخب لبؤات الاطلس مع المنتخب النسوي الألماني والتي انتهت بفوز الالمانيات ، كما لوحظ عياء شديد على مجموعة من اللاعبات المغربيات خصوصا في الشوط الثاني من المباراة .
لكن الأغلبية لا تعرف ان المناخ الاسترالي شديد الرطوبة والحرارة نهارا و بارد ليلا خصوصا في هذه الفترة من السنة ، قد يكون عامل أساسي وراء الهزيمة ، لأن طبيعة المناخ في المغرب لا تشبه المناخ الاسترالي النيوزيلاندي خلال هذه الفترة من السنة .
وما يؤكد هذا المعطى هو أنه سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد تدارس السنة الماضية، إمكانية تأجيل كأس العالم للسيدات “أستراليا ونيوزيلندا 2023” عدة أشهر بسبب المناخ لتقام مطلع عام 2024.
كما أن رئيس ال “فيفا” سبق وأن تداول الموضوع مع العديد من رؤساء الاتحادات الوطنية بأوروبا، وطلبه تأجيل” لمونديال السيدات، يوليوز الجاري وغشت المقبل من هذه السنة 2023.
وكانت حينها رغبة الاتحاد الدولي للعبة تأجيل كأس العالم للسيدات إلى يناير وفبراير من عام 2024، بدلًا من إقامته في الصيف الحالي الذي يصادف يوليوز وغشت.
ومن المعلوم أن طبيعة المناخ في أستراليا ونيوزيلندا صيفًا، كانت تشغل ال ” فيفا” لأن إقامة معظم المباريات في فترة النهار غروب الشمس في نيوزيلندا وأستراليا يتأخر خلال فصل الشتاء إلى الساعة الثامنة مساءً مقارنة بالخامسة مساءً في الصيف الجاري.
10 تعليقات
N’importe quoi
المناخ ليس هو السبب في انهزام اللبؤات أمام نظيره الألماني وانما راجع إلى تدريبهن الضعيف.
هناك دوافع جعلتهن ينهزمن أمام المنتخب النسوي الألماني، أما المناخ فهو بعيد جدا عن انهزامهن.
إنها البداية وليس النهاية فاللبؤات يعرفن كيف يتعايشن مع الحرارة والبرودة هههههههههههه.
إذا تأجل موعد المونديال فربما سيبقى الطقس على حاله هههههههههههه.
رغم الهزيمة التي واجهتها اللبؤات أمام المنتخب النسوي الألماني فهن يستحقن التشجيع لأن أول دولة إفريقيا عربية وصلت الى المونديال .
كانت نتيجة متوقعة لأن المنتخب النسوي الألماني منتخب قوي يمتلكن قوة تدفعهن الى الانتصار.
على كل حال انهن استفدن من التجربة وهي تجربة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية النسوية .
ربما هذآ الانهزام راجع إلى مدرب المنتخب النسوي فاشل وليس المناخ هو المسبب في الانهزام هههههههههههه.
مربوحة بإذن الله في المقابلة القادمة وسيكون الجو معتدل هههههههههههه.