طبيعة المناخ الصيفي الاسترالي عامل تحكم في أداء لاعبات المنتخب المغربي النسوي

2023-07-25 / 13:29
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تابع المغاربة مباراة الدور الأول الذي جمعت منتخب لبؤات الاطلس مع المنتخب النسوي الألماني والتي انتهت بفوز الالمانيات ، كما لوحظ عياء شديد على مجموعة من اللاعبات المغربيات خصوصا في الشوط الثاني من المباراة .

لكن الأغلبية لا تعرف ان المناخ الاسترالي شديد الرطوبة والحرارة نهارا و بارد ليلا خصوصا في هذه الفترة من السنة ، قد يكون عامل أساسي وراء الهزيمة ، لأن طبيعة المناخ في المغرب لا تشبه المناخ الاسترالي النيوزيلاندي خلال هذه الفترة من السنة .

وما يؤكد هذا المعطى هو أنه سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد تدارس السنة الماضية، إمكانية تأجيل كأس العالم للسيدات “أستراليا ونيوزيلندا 2023” عدة أشهر بسبب المناخ لتقام مطلع عام 2024.

كما أن رئيس ال “فيفا” سبق وأن تداول الموضوع مع العديد من رؤساء الاتحادات الوطنية بأوروبا، وطلبه تأجيل” لمونديال السيدات، يوليوز الجاري وغشت المقبل من هذه السنة 2023.

وكانت حينها رغبة الاتحاد الدولي للعبة تأجيل كأس العالم للسيدات إلى يناير وفبراير من عام 2024، بدلًا من إقامته في الصيف الحالي الذي يصادف يوليوز وغشت.

ومن المعلوم أن طبيعة المناخ في أستراليا ونيوزيلندا صيفًا، كانت تشغل ال ” فيفا” لأن إقامة معظم المباريات في فترة النهار غروب الشمس في نيوزيلندا وأستراليا يتأخر خلال فصل الشتاء إلى الساعة الثامنة مساءً مقارنة بالخامسة مساءً في الصيف الجاري.

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