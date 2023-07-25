أوهم شخصين بتحويل مبالغ مالية الى “البتكوين”.. توقيف بريطاني بمطار طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقف أمن مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة أول أمس ، مواطن بريطاني من أصول مغربية، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والإيذاء العمدي والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وأقدم المشتبه فيه على استدراج شخصين الى احدى الشقق بمطار طنجة، بدعوى عملية تحويل مبالغ مالية وهمية من العملة الوطنية الى العملة الرقمية قبل أن يقوم باحتجازهما بمساعدة أشخاص آخرين .

وقد تم توقيف المشتبه فيه بمطار طنجة الدولي بعد تحديد هويته قبل مغادرته التراب الوطني حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث التي تباشره عناصر الشرطة القضائية باشراف من النيابة العامة المختصة .

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