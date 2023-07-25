مراكش : من سمح بإحتلال الملك العمومي بحديقة ” الشريفية” بطريق تحناوت؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يتسائل مرتادو حديقة الشريفية بطريق تحناوت عن الجهة التي أذنت أو تغاضت عن المقاهي المتواجدة بالمنطقة وشرعنت خارج القانون باستغلال هذا الملك العمومي لعرض مشروباتهم بعد ان حولوها لمساحات اضافية لوضع طاولاتهم و كراسيهم ما منع ساكنة المنطقة من متتفسهم الوحيد للاحتماء من حرارة صيف مراكش .

وضعية ” شادة” سبق لمجموعة من الفعاليات الحقوقية و المدنية أن طالبت الجهات المختصة بالتدخل قصد وضع حد لهذه الخروقات دون جدوى مما يطرح التساؤل حول من يشرعنها و المستفيد من التغاضي عنها خاصة و أن البعض من مستغلي المحلات التجارية يزعم استغلالها لهذه الفضاءات بناءا على تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي دون الادلاء بما يفيد ذلك.

وفي نفس السياق لوحظ استغلال الأرصفة و الطرقات من طرف أصحاب السترات الصفراء الذين يعملون على ابتزاز المواطنين و وضع مواد صلبة في الطرقات العمومية لاستغلالها في ركن الدراجات النارية علما أن هذه المنطقة لم تكن مشمولة بأي عقد كراء من طرف المجلس الجماعي طالما أن عقد الكراء الذي يستظهر به أصحاب هذه البدل يتعلق فقط بشارع محمد السادس دون منطقة الشريفية التي لا تمت بعلاقة لمحل الكراء المذكور لمجمل هذه المعطيات .

وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام من مصالح المجلس الجماعي بالتدخل الفوري و العاجل لوقف نزيف الاعتداءات على الأملاك العمومية و تبذير منافعها صونا للاملاك العامة من الاستغلال العشوائي و حفاظا على جمالية المدينة الحمراء التي كانت تعتبر في زمن غير بعيد مدينة الحدائق و المناطق الخضراء التي كانت تشبه إلى حدود زمن قريب بمدينة غرناطة الإسبانية.

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