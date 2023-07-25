اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخصين عرضا حياة مواطنين للخطر

2023-07-25 / 11:23
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، واللذين كانا في حالة سكر واندفاع قويين وعرّضا أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال أداة راضة.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما، اللذين كانا في حالة سكر ويحدثان الضوضاء بالشارع العام، حيث رفضا الامتثال وواجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة، الأمر الذي استدعى إطلاق عيار تحذيري مكن من ضبط المعنيين بالأمر وحجز الأداة المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫4 تعليقات

  3. اعان الله اصحاب الشرطة علا تدخلاتهم في مثل هده المواقف الصعبة وحفضهم الله من اي سوء

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