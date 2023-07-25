عملاق السياحة الإسرائيلية ينشىء فندقا فخما بقلب الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت ثمار الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء تنضج و تلوح في الأفق بعد أن قررت عدد من الشركات العالمية الاسرائيلية ضخ رساميل مهمة في قلب الصحراء المغربية من خلال اسثتمارات في قطاعات متعددة.

و في هذا الصدد، قررت شركة “سيلينا اوسبيطاليتي” المعروفة عالميا في قطاع الاسثتمار السياحي و مالكوها من أصول اسرائيلية، الاسثتمار في المغرب و بالضبط بمنطقة العرقوب بقلب الصحراء المغربية.

و أعلنت المجموعة الفندقية الإسرائيلية في بلاغ لها، عن افتتاح فندق جديد لها في منطقة العرقوب بمدينة الداخلة، بطاقة استيعابية تبلغ 376 سريرا، و هو ثاني مشروع لها بالمملكة بعد المشروع السياحي الذي افتتحته بنواحي مراكش.

كما أن من شأن قرار اسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه أن يشجع شركات اخرى للاسثتمار في المناطق الجنوبية للمغرب كما كان الحال و ما يزال مع شركات أمريكية ضخمة اختارت المغرب كوجهة اقتصادية بعد قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء.

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