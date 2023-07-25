بحضور عامل الإقليم.. تنظيم حفل موسيقي كبير بإفران

أحيت الأوركسترا الوطنية لشباب المغرب، مساء يوم أمس الإثنين 24 يوليوز 2023، بساحة الثاج بإفران بحضور عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران والوفد المرافق له ، حفلا موسيقيا كبيرا، في إطار الدورة السابعة لمشروع “الأكاديمية ماستر كلاس “، المنظمة تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للا مريم.

هذا ومن خلال هذا الحفل، الذي ينظمه المعهد الأكاديمي للفنون التابع لأكاديمية المملكة المغربية، بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، قدمت الأوركسترا التي تضم شبابا موسيقيين مقطوعات من الروائع الموسيقية الرائعة، استمتع لها الجمهور الغفير الذي حج بساحة الثاج من مختلف الجنسيات خصوصا زوار مدينة إفران فترة عطلة الصيف.

كما شهد الحفل، مشاركة أعضاء من دار الأوبرا ببرلين وعازفون من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وفنزويلا، الذين تقاسموا خبراتهم مع شباب ينحدرون من 12 مدينة مغربية، حيث أدوا معزوفات شهيرة.

كما عرف الحفل مشاركة فرقة جوق الفنان محمد بريول، الذي أتحف الجمهور الحاضر بمختارات من الطرب الأندلسي الغرناطي، تفاعل معها الجمهور العاشق للموسيقى المغربية الأندلسية العريقة.

وقالت مديرة الأوركسترا، وعازفة الصف الأول في دار الأوبرا ببرلين، مونيا رزق الله،في تصريح لها لموقع هبة بريس بهذه المناسبة، إن العرض تميز بمشاركة عازفين من دول وديانات مختلفة « تقاسموا تجربتهم الفنية مع فنانين شباب مغاربة موهوبين »، معتبرة ذلك فرصة لتعزيز التواصل بين المجتمعات والتفاهم بين الشعوب، وكذا استكشاف موسيقى من أصول مختلفة.

ويهدف برنامج ” الأكاديمية ماستر كلاس “، الذي أسسته المغربية منية رزق الله، إلى تشجيع موسيقيين مغاربة شبابا موهوبين، وتعزيز احترافهم من خلال التبادل الموسيقي والاجتماعي مع مدربين (موسيقيين متمرسين من فرق أوركسترا دولية كبرى) وشبابا موسيقيين أجانب.

يشار إلى أن مونيا رزق الله، مؤسسة والرئيسة المديرة لمشروع « الأكاديمية ماستر كلاس »، بدأت مسارها الفني الاستثنائي بفرنسا، قبل أن يقودها شغفها إلى وارسو وبرلين لتصبح عازفة الصف الأول في أوبرا برلين. ومنذ ذلك الحين، شاركت لمرات عديدة في حفلات كبرى لأوركسترات عالمية وتعاونت مع مغنيي أوبرا مشهورين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0