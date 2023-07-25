ترويج المفرقعات يجر شخصا وابنه إلى الاعتقال بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، زوال يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، من توقيف شخص وابنه، يبلغان من العمر 52 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهربة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية بحي “درب الدوام” بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه عن حجز 39 ألف و44 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأنواع، وكذا مبلغ مالي قدره 37 ألف و900 درهما يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيهما على مجموعة من المواد والمعدات التي تدخل في إعداد المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي عبارة عن 49 لترا من السوائل الكيميائية، و13 كيلوغراما و762 غراما من مسحوق نترات البوتاسيوم، و14 كيلوغراما من مسحوق نترات الصوديوم، علاوة على عشرات العبوات البلاستيكية والأدوات والسترات والقبعات والأقمصة التي تحمل شعارات فصيل لمشجعي أحد نوادي كرة القدم بالدار البيضاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة، وكذا كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، والتي تندرج في سياق المجهودات المكثفة المبذولة لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.
14 تعليقات
كترة التجارة في مثل هذا النوع من المواد المتفجرة والخطيرة لابد من معاقبتهم بلا رحمة ولاشفقة
لابد من القانون ان يعاقبهم باشد العقوبات هناك الكتير من الشباب يذهبون دحية هده الالعاب النارية وتخلف ورائها خصائر كتيرة
حسين الشحات تعدى الحدود ومن تعدى حدود آلله ظلم نفسه.
يجب على الشيبي ان لا يتنازل عن القضية حتى يقوم باسترجاع كرامته فوق كل شيء.
يجب منع دخول هذه المفرقعات التي تشكل خطر على المواطنين.
نحن مقبلين على عيد عاشوراء وتكثر بها المفرقعات بكثرة والمراهقين يستغلون الوضع لهذا يجب منع بيع وشراء هذه المفرقعات.
ترويج المفرقعات تعتبر جريمة في حق المواطنين لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بمراقبة المتاجر الكبرى لمنع بيعها .
من أجل حماية المواطنين من المرفقعات يجب منع مروجيها.
من أجل مكافحة ترويج المواد المتفجرة التي تشكل خطر على المواطنين يجب محاكمة كل من سولت له نفسه بالتجارة بها ومعاقبته بأشد عقوبة ممكنة.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات التخريب في ترويج المفرقعات يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
المواطن هو الضحية وهو من يؤذي الثمن بسبب هذه المفرقعات بعض الأشخاص يفقدون ابصارهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق للوصول إلى مدبر ومصدر هذه المواد المهربة ومحاكمة هؤلاء المفسدين والمجرمين.
يجب التصدي لكل من ساهم في بيع هذه المفرقعات التي تسبب الموت في بعض الأحيان .
الحكومة هي المسؤول الوحيد وهي من تسمح بدخول المفرقعات بالمغرب وهي من اهملت مسؤوليتها تجاه مروج المفرقعات بدون رخص.