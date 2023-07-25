“بيراميدز” يصعد أزمة الشحات والشيبي إلى النيابة العامة
أعلن نادي بيراميدز تصعيد أزمة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد الشيبي نجم الفريق إلى النيابة العامة المصرية.
وقال بيراميدز في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي إن ما حدث من حسين الشحات لاعب الأهلي هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مصر.
وكان حسين الشحات قد صفع الشيبي لاعب بيراميدز بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، كما وجه له ألفاظا خارجة.
وقال بيراميدز في بيان إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اللاعب حسين الشحات في الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أوقفت الشحات مباراتين، لكن بيراميدز قرر تصعيد الأزمة إلى لجنة التظلمات حيث يرى أن العقوبة غير مناسبة لما حدث.
وأحالت رابطة الأندية المصرية شكوى بيراميدز بالفعل إلى لجنة التظلمات.
ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات مجددا في الشكوى ضد لاعب الأهلي، حيث دعم بيراميدز شكواه بمزيد من مقاطع الفيديو حول الواقعة.
11 تعليقات
هاد الشحات كلب ليس له من الانسان الا الاسم على اللاعبين المغاربة في البطولة المصرية التضامن مع الشيبي وعلى اللعبين المغربة الذين يفكرون في اللعب بالبطولة المصرية التفكير ألف مرة قبل الاقدام على اتخاذ قرار اللعب في مصر وخاصة اللاعب رضا سليم قلنا في أحد التعاليق السابقة على المسؤولين المغاربة وقف هجرة اللاعبين المغاربة لمصر وخاصة الاهلي لأن استراتيجيتهم هي إضعاف الفرق المغربية بحرمانها من اللاعبين الجيدين حتى لا تتمكن من منافستهم قاريا وهذا جلي لأنهم يتوجهون صوب الفرق المغربية لجلب اللاعبين فكروا جيدا قبل الاقدام على اتخاذ القرارات في المجال الرياضي إنهم يستنزفون طاقاتنا الرياضية ما الفائدة في اللعب ببطولة بطولتنا أحسن منها بكثير
الشحات و الشحاتين
الكل تابع باستغراب و بتقزز تصرف لاعب الاهلي “حسين” الشحات واسمحوا لي ان اجرده من اسمه الاول و ابقي على الثاني لأنه يليق به جيدا, و لكن ماذا كنا ننتظر من شحات تربى في نادي الشحاتين و تسهر عليه ادارة شحاتة و يديره اتحاد للكرة شحات و يدعمه اعلام شحات هم مجموعة شحاتين شحاتين للأدب و الاخلاق, شحاتين للتربية, شحاتين للنخوة و الرجولة, شحاتين للحق والعدل شحاتين للكرم و حسن الضيافة ,شحاتين لأدنى مقومات الانسان السوي الذي يحترم نفسه .
شحاتين قمة في السفالة و النذالة و الحقارة و الانحطاط, تربية شوارع . شحاتين لا يعرفون ماهي الروح الرياضية و لا ما هو الهدف الاسمى للرياضة في تهذيب الانسان وتخليقه ,يصفعون و يركلون و يسبون في الملاعب بل و يتصافعون و يتشاتمون فيما بينهم و اذا بقيت الامور على هذا المنوال فسيأتي يوما ترى فيها ادارة السجون المصرية هي من تدير الدوري المصري لأنه سيصبح دوري للبلطجة و قلة الادب
ما أقدم عليه اللاعب حسين الشحات لا يتقبله العقل بتاتا فهي أفعال غير اخلاقي نطالب باتخاذ أقصى عقوبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.
بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الشيبي سيؤثر ذالك في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و مصر.
وجب ويجب تدخل الفيفا والكاف والجامعة المغربية لكرة القدم في الموضوع لرد الاعتبار لكرة القدم كرياضة تسامح وكلعبة شعبية لنشر ثقافة التعارف وابراز المهارات بعيدا عن الاحقاد والهمجية والعنصرية؛ تدخل لقجع ضروري لتحريك كل سلط الفيفا والكاف والاتحاد المصري لكرة القدم ؛ وكلنا الشيبي والخزي والعار للشحات !
لا نقبل الاعتذار يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
كرة القدم تعتبر روح رياضية وتضامنية ياسيد شحات وليس لعب صبياني لقد سقطت في عين المغاربة بهذا التصرف..
يجب أن يأخذ درسا قاسيا من طرف الجمهور الرياضي المغربي حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نتمنى ان لا يؤثر هذا سلبيا على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب و مصر ..
عدم التسامح والتساهل في الحكم يجب سلك مسطرة قانونية لتحقيق العدل والقانون فوق كل شيء.
نحن شعب مغربي إسلامي متسامح والمسامح كريم .