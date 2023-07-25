“بيراميدز” يصعد أزمة الشحات والشيبي إلى النيابة العامة

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بيراميدز تصعيد أزمة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد الشيبي نجم الفريق إلى النيابة العامة المصرية.

وقال بيراميدز في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي إن ما حدث من حسين الشحات لاعب الأهلي هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مصر.

وكان حسين الشحات قد صفع الشيبي لاعب بيراميدز بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، كما وجه له ألفاظا خارجة.

وقال بيراميدز في بيان إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اللاعب حسين الشحات في الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أوقفت الشحات مباراتين، لكن بيراميدز قرر تصعيد الأزمة إلى لجنة التظلمات حيث يرى أن العقوبة غير مناسبة لما حدث.

وأحالت رابطة الأندية المصرية شكوى بيراميدز بالفعل إلى لجنة التظلمات.

ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات مجددا في الشكوى ضد لاعب الأهلي، حيث دعم بيراميدز شكواه بمزيد من مقاطع الفيديو حول الواقعة.

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