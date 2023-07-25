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مسودة النظام الأساسي للتعليم… هذه مطالب الملحقون التربويون

2023-07-25 / 10:07
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هبة بريس - الرباط

 راسل أطر المحلقين التربويين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص مآل مطالبهم ضمن مسودة النظام الأساسي الجديد.

وفي هذا الصدد، طالب الملحقون التربويون، وزارة بنموسى،  بالاقتصار على العمل التربوي من خلال إلغاء عبارة “المساعدة في الأعمال الإدارية” وتعويضها بالمساعدة على العمل التربوي.

وسجل المحلقون التربويون، إقصاءهم في مسودة النظام الأساسي من الحق في مسار مهني محفز، عبر غياب الحق في الترقي وتغيير الإطار على غرار باقي الهيئات ، غياب الحق في الترقي بالشهادة والحق في التباري على مناصب المسؤولية، وغياب الحق من الاستفادة من التعويضات عن المهام والمسؤوليات.

وعليه، طالب هذه الفئة بفتح آفاق الترقي وتغيير الاطار كباقي الهيئات، الترقية بالشهادة اسوة بباقي هيئة التدريس.

كما طالب المحلقون التربويون، بالحق في الحركة الانتقالية كباقي الهيئات وذلك آليا عبر الموقع الالكتروني وإلغاء شرط موافقة المدير الإقليمي، وكذا إعادة النظر في صيغة الترسيم المعتمده في المادة 23 وتعويضها بنفس صيغة ترسيم باقي الهيئات.

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تعليق واحد

  1. للاسف الشديد رغمة تكوينهم سنتين و استقطابهم من مختلف الجامعات بدبلوم الإجازة اليوم يتم ظلمهم من طرف الوزارة الوصية بدون تعويضات ولا امتيازات رغم انهم يقومون بمهام جسيمة سواء داخل المؤسسات التعليمية او داخل المديريات الإقليمية أو الأكاديميات لماذا بالضبط تم تهميش هدا الإطار ؟

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