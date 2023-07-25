إيطاليا.. عاصفة رعدية وتساقطات كثيفة تودي بحياة مهاجرة مغربية
لقيت مهاجرة مغربية مصرعها، وأصيب آخرون بجروح إثر عواصف رعدية ورياح عاتية ضربت شمال إيطاليا، وتسببت بانهيار مبان وأشجار.
وحسب مصادر مطلعة ،الضحية تدعى قيد حياتها “س ح ” تبلغ من العمر 58 سنة ” تقيم ببلدة ليستوني بمقاطعة مونزا بريانزا.
ووفق المصدر ذاته، فإن الهالكة كانت في طريقها إلى مقر عملها ، ألا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تسببت في سقوط شجرة عليها عجلت في إزهاق روحها.
وتمت استعادة الكهرباء في المدينة وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة. وفور علم رجال السلطة الإيطالية بالواقعة انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساتها بأمر من المدعي العام و تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات.
و علاقة بالموضوع، فقد دخل القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو على الخط وقام بربط الإتصال بعائلة الضحية من أجل تقديم واجب العزاء و المواساة في هذا المصاب ، مؤكدا على وقوف مصالح القنصلية العامة إلى جانبها فيما يخص تسهيل كافة الإجراءات بما في ذلك تلك المتعلقة بترحيل جثمان الفقيدة للدفن بأرض الوطن طبقا لإرادة الأسرة .
15 تعليقات
تغمدها الله برحماته وان لله وان اليه راجعون
قضاء الله وقدره وجعل الله مثواها الجنة والصبر لاهلها
كل نفس دائقة الموت يرحمها الله ويجعلها من أهل الجنة انشاالله
لاتدري كل نفس اي ارض تموت غدا رحم الله اختنا في ايطاليا وجعلها الله من اهل الجنه
مشي ساهلا اعلا عائيلتها فالمغريب ايسمعو بهاد اللخبر انتاع الموت ياربي تصبرهم اوعزانا واحد او الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين هي وجميع المسلمين
لطفك يا رب اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خلال فصل الصيف يعرف المناخ تقلبات جوية لهذ يجب الحيطة والحذر من صواعق الرعد لأنها في بعض الاحيان تكون عواصف رعدية قوية ومميتة كما حصل لهذه السيدة في ايطاليا رحمها الله برحمته إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة المهاجرة المغربية إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيدة المهاجرة إلى الديار الأوروبية اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
إنه قدر الله كان موتها في ديار المهجر رحمها الله واسكنها الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
اللهم نسألك اللطف بعبادك ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إنك أنت الغفور الرحيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين.
لماذا في مثل هذه العواصف الرعدية لا تكون إنذار في النشرات الإخبارية الجوية حتى يأخذ الشخص الحيطة والحذر منها.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل شيء بأمر من الواحد القهار، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله…) إنه قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.