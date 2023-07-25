الحكومة تصادق على سن تدابير متفرقة تتعلق بوضعية القضاة

2023-07-25 / 09:22
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد أمس الإثنين وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

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‫11 تعليقات

  1. كل هذا جميل جدا ولكن للاسف الشديد ينطبق هذآ القانون على القضاة ذوي النفوذ العالية وليس على محامي بسيط وناقش وحلل ؟؟؟!!!!!!

  6. اقول ان بلادنا بلاد الغراىب والعجائب بطالي حاصل على الدبلومات ودراسات عليا لايجد عمل والاخرين تقوم الحكومة بتعويضهم والاستفادة أي قانون هذآ!!! إنه قانون القهر والحكرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. اقولها بصوت مرتفع القضاة بالمغرب فاسد ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل تعويضهم ؟؟؟

  8. لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتعويض المعلم الذي طالما عانى من مشاكل وضغوطات الحياة وهو السبب الرئيسي الذي وصل إليه القاضي وحتى الوزير بنفسه (كاد المعلم ان يكون رسول) ..

  9. الموظف المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وليس له تعويضات سبحان الله تعويضات مختصة إلا ذوي النفوذ العالية والطبقات البورجوازية في القضاة اللهم هذآ منكر في حق الموظفين البسطاء إنها العنصرية في بلادنا..

  10. قاضي بسيط ياسيد وهبي يتقاضى اكثر ما اتقاضه أنا والآن تريد تعويضهم أليس هذا ظلم في حق موظف بسيط الذي ينتظر منكم الترقية ليزيد له في أجرته الشهرية البسيطة التي لا تكفيه في معيشته . بدل ان يكون همكم على هذا المواطن والموظف البسيط أنتم تفكرون في التعويضات المالية للقضاة أليس هذا ظلم!!!!؟؟؟؟

  11. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ وما اكترهم ضحاياه:

    وبدورنا نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح بالي حتى اسمع بمحاسبته

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